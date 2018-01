Reverendo Moon aposta no futebol Nílson não esperava por isso. Aos 37 anos, já pensando em aposentar-se ? até pela ausência de propostas ?, recebeu um convite irrecusável: receber R$ 50 mil por um mês e meio de trabalho. Aceitou na hora e é o novo trunfo do Reverendo Moon, coreano de 83 anos, para fazer o seu time ? o Atlético Sorocaba ? deslanchar no Brasil, ser notícia pelo que apresenta em campo e não pela curiosidade que seu dono desperta. ?Estamos no clube desde 2000, conseguimos um acesso e temos a meta de chegar à elite do futebol paulista em três anos?, diz Valdir Cipriani, vice-presidente do clube. Leia mais no Jornal da Tarde