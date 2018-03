Revigorado, São Caetano quer ganhar no Sul Revigorado pela presença do técnico Nelsinho Baptista, o São Caetano vai tentar segurar o Internacional, neste domingo, às 18 horas, no Beira Rio. Ao contrário do que acontecia com o ex-técnico Mário Sérgio, o time do ABC não será recheado com volantes, mas, segundo Nelsinho, não vai perder a sua força de marcação. O São Caetano tem 30 pontos no Campeonato Brasileiro. O novo técnico tem comentado bastante a necessidade do time atuar com mais dinâmica, "com força na marcação e chegada no ataque". O objetivo é claro: ganhar mais agressividade para superar algumas marcas negativas. Uma delas é de ser o time com maior número de empates: 9. Outra é a ineficiência ofensiva, com 21 gols em 21 jogos. "No futebol é preciso saber marcar, mas também atacar. O grupo é inteligente e pode desempenhar estas funções dentro do meu estilo de jogo", comentou Nelsinho, adepto confesso do esquema tático 4-4-2. "Gosto de jogar com dois volantes e dois meias", ratificou. Após a estréia vitoriosa sobre o Fluminense, por 2 a 0, o time readquiriu a confiança perdida no jejum de seis jogos sem vencer. Nelsinho também está dando moral para seus jogadores, a ponto de confirmar a mesma formação para este jogo. Mesmo assim, ele ganhou mais quatro opções: os zagueiros Dininho e Tiago foram liberados pelo departamento médico, enquanto o meio campo Raulen e o atacante Adhemar cumpriram suspensão automática. Os volantes Marco Aurélio, Ramalho e Fábio Santos, antes titulares, continuam na reserva.