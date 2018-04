Reviravolta do caso Neymar irrita o Real Madrid

SÃO PAULO - O Real Madrid não assimilou bem a notícia anunciada por Luís Álvaro Ribeiro e Neymar ontem à tarde, e dentro do clube se levantaram muitas vozes para sugerir ao presidente Florentino Perez que vire a página e desista de vez de contratar o craque.

A impressão dominante no clube é de que o novo contrato foi assinado para encarecer a operação. Além de o valor da multa de rescisão ter subido (o valor é guardado em segredo por todas as partes), o que Neymar passará a embolsar por ano na Vila Belmiro é muito mais do que o Real Madrid estava disposto a lhe pagar. Os R$ 36 milhões que o garoto vai ganhar por temporada entre salários e publicidade equivalem, em valores de hoje, a 15 milhões de euros. O contrato que tinha sido acertado entre o clube espanhol e Neymar previa o pagamento de 7 milhões de euros (R$ 16,8 milhões) por ano em salários, e a divisão em partes iguais dos direitos de imagem.

O novo faturamento colocará o garoto entre os jogadores mais bem pagos do mundo. Na lista divulgada este ano pela revista France Football, Neymar apareceria em sétimo lugar – atrás de Messi, Cristiano Ronaldo, Rooney, Kaká, David Beckham e Ronaldinho Gaúcho. Como depois da publicação da lista o Anzhi contratou Eto’o para lhe pagar um salário anual de 20 milhões de euros (R$ 48,2 milhões), Neymar ficaria em oitavo. Nada mal para o mais novo da turma, ainda mais que não para de assinar contratos publicitários para engordar seus rendimentos.

Antes do início da entrevista coletiva na Vila, quando já corriam rumores de que o Santos anunciaria um novo acordo com o craque para mantê-lo até 2014, começou o alvoroço na Espanha em busca de opiniões de dirigentes do Real Madrid.

Em contato com uma rádio, o advogado Julio Senn, que é dono de um escritório que presta serviços ao clube e esteve no Brasil em setembro junto com Javier Farré (diretor jurídico do Real) para tratar da redação dos contratos, disse o seguinte: “Fiz meu trabalho bem feito no Brasil e voltei para cá com tudo acertado. Ficou combinado que o primeiro pagamento, a assinatura e o anúncio da transação não seriam feitos antes da eleição no Santos e do fim do Mundial.” Até exames supervisionados pelo médico do clube, Carlos Diez, foram feitos num hospital em São Paulo – como revelou o estadao.com.br dia 20 de setembro.

O Real tinha certeza de que seria cumprido o acordo com o Santos para receber Neymar em agosto, depois da Olimpíada, numa operação em que desembolsaria 60 milhões de euros (R$ 144,6 milhões), como antecipou o Jornal da Tarde. Mesmo depois que a notícia da reviravolta chegou o presidente Florentino Perez procurava mostrar tranquilidade, dizendo “em off” a quem o procurava que não havia motivo para alarme. Mas, quando foram aparecendo os números do novo acordo com o Santos, tomou forma o descontentamento de muita gente dentro do clube.