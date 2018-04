Revisão de lances por vídeo mantém polêmica na 1ª rodada do Italiano

A introdução da revisão de vídeo no Campeonato Italiano tinha como objetivo eliminar as decisões polêmicas. Porém, o debate continua depois do primeiro fim de semana de uso da nova tecnologia, após o sistema de vídeo assistente (VAR, na sigla em inglês) servir de forma decisiva nos jogos Juventus x Cagliari, Verona x Napoli, Crotone x Milan e Internazionale x Fiorentina.

"Gosto do VAR", disse o técnico do Crotone, Davide Nicola. "Foi contra nós, mas amanhã pode nos ajudar. É bom utilizá-lo, ajuda a aceitar as decisões dos árbitros", acrescentou.

Nem todos, porém, aceitaram o seu uso com calma. Giovanni Simeone caiu após um choque com Miranda, mas reclamações da Fiorentina para que fosse marcado um pênalti contra a Internazionale foram ignoradas depois que o árbitro Paolo Tagliavento consultou o VAR.

"Eu acho, vendo que havia dúvida, que talvez Tagliavento deveria ter visto as imagens ele mesmo", disse o treinador da Fiorentina, Stefano Pioli. "Eu acho, vendo as imagens, que houve falta de Miranda".

As repetições de vídeo são usadas para confirmar ou alterar decisões cruciais em quatro situações: marcação de pênalti, cartões vermelhos, casos de confusão de identidade e gols.

O árbitro pode tomar uma decisão com o conselho do VAR ou rever o incidente nos monitores localizados próximos ao campo. O Torino não teve um gol validado no final da partida contra o Bologna por causa de um impedimento, mas a decisão não pôde ser corrigida porque o árbitro parou o lance antes.

"Sem dúvida, o árbitro estava errado, anulou um gol válido", disse o treinador do

Torino, Sinisa Mihajlovic. "Seu primeiro erro foi ser o único dos 19 mil presentes que não viu que a bola para (Andrea) Belotti veio de (Mttia) Destro (do Bologna) e não de Tomás Rincón. Então ele deveria ter permitido que a ação fosse concluída e, nesse caso, utilizar o VAR. Se ele tivesse feito, ele teria concedido o gol, então ele cometeu dois erros".