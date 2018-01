Revista denuncia manipulação de jogos A arbitragem brasileira deve sofrer nova crise de credibilidade a partir deste sábado. A mais recente edição da revista Veja, que chega às bancas neste sábado, traz em reportagem de capa denúncia de que houve manipulação em jogos na atual temporada ? incluindo o Campeonato Brasileiro ? para beneficiar grupos de apostadores. Segundo o semanário, há possibilidade de várias partidas serem anuladas. O esquema teria como focos principais São Paulo e Piracicaba. Nessas duas cidades, atuaria o grupo que desde o início do ano estaria fraudando resultados para lucrar com apostas realizadas em sites ilegais. Os integrantes desse consórcio investia somas milionárias nas loterias eletrônicas ? e não regulamentadas. Para não correr riscos de grande prejuízo ? havia apostas de até R$ 200 mil ? recorria à colaboração de árbitros de futebol. Conforme apurou a Veja, um dos juízes seria Edilson Pereira de Carvalho, que atua em São Paulo e é um dos relacionados no quadro da Fifa. Na Série A deste ano, atuou 11 vezes, incluindo jogos entre Figueirense, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, Fluminense, Internacional. Se a fraude for constatada, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pode optar pela anulação. Isso provocaria uma reviravolta na classificação do Brasileiro e abrir espaço para longas batalhas jurídicas. ?Não quero falar a respeito disso enquanto não ler a reportagem?, afirmou Luiz Zveiter, nesta sexta-feira à noite, ao ser procurado pela Agência Estado. O presidente do STJD, porém, admitiu que o caso é grave. ?Se for como os jornalistas estão me dizendo, certamente é uma situação muito grave?, reconheceu. ?Mas não posso me pronunciar antes de conhecer o que está na revista.? Em casos semelhantes, Zveiter costuma designar um procurador do tribunal para que analise o material. Depois, de acordo com o relatório que receber toma as medidas que acha cabíveis, independentemente do processo. Se as evidências de irregularidades forem fortes, ele pode punir preventivamente as pessoas envolvidas e abrir inquérito disciplinar. Ligações perigosas - A Veja transcreve, em seu site, trecho de conversa entre Edílson Pereira de Carvalho e o empresário Nagib Fayad. No bate-papo por telefone, o árbitro é criticado por sua atuação nos jogos Juventude 1 x Figueirense 4 e Santos 4 x Corinthians 2. Resultados que supostamente não interessariam aos apostadores. No caso da vitória do time catarinense, Edílson teria dito que a ?culpa? havia sido do bom desempenho do veterano atacante Edmundo. Em seguida, comentou que no dia seguinte atuaria em Vasco x Figueirense e tratou de tranqüilizar Fayad. ?Pode jogar até os carros que você tem que eu saio de escolta do (jogo) do Figueirense.? O Vasco jogou em São Januário e venceu por 2 a 1. Edílson chamou atenção recentemente pelo comportamento no clássico São Paulo x Corinthians. Antes de começar a partida, repetiu gesto que o tem caracterizado ? levanta os braços para o céu e beija santinhos. Depois, envolveu-se em polêmica com jogadores do Corinthians, que o acusaram de fazer pressão sobre o zagueiro Sebá e de ofendê-lo ao chamá-lo de ?argentino de m...? O caso está na Justiça Esportiva e Edílson não apita neste fim de semana. Não é a primeira vez, também, que há suspeita de manipulação de resultados na arbitragem nacional. Em 1997, a rede Globo denunciou que o ex-diretor de árbitros da CBF, Ivens Mendes, recebia dinheiro para manipular jogos. Desde aquela época, foi banido do futebol.