Revista elege Cristiano Ronaldo melhor jogador de 2014

Para a revista inglesa World Soccer, Neymar não é sequer 'top ten'. O atacante do Barcelona ficou em 11º lugar no ranking divulgado nesta terça-feira pela publicação. O primeiro lugar ficou com Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

A lista é elaborada por meio de votação entre jornalistas esportivos do mundo todo. Os especialistas montam sua lista dos dez melhores em 2014. O primeiro atleta de cada lista ganha dez pontos, e o décimo, um ponto.

Pela votação, Cristiano Ronaldo ficou com 928 pontos. O goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, foi o segundo da lista (789 pontos), e Lionel Messi, do Barcelona, o terceiro (593 pontos).

Os três primeiros do ranking da World Soccer, Cristiano Ronaldo, Neuer e Messi, disputam o prêmio de melhor do mundo da Fifa (Bola de Ouro) em janeiro.

TÉCNICO E TIME DO ANO

A World Soccer também divulgou nesta terça, pela mesma votação, os melhores técnicos e equipes de 2014. Não houve surpresa. O título mundial conquistado no Brasil garantiu a Joachim Löw e a Alemanha os prêmios da publicação.

Veja abaixo a lista dos 20 melhores jogadores da World Soccer

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 928 pontos

2. Manuel Neuer (Bayern de Munique) - 789

3. Lionel Messi (Barcelona) - 593

4. Arjen Robben (Bayern de Munique) - 458

5. Thomas Muller (Bayern de Munique) - 354

6. Philipp Lahm (Bayern de Munique) - 264

7. James Rodriguez (Real Madrid) - 243

8. Luis Suarez (Barcelona) - 218

9. Angel Di Maria (Manchester United) - 183

10. Toni Kroos (Real Madrid) - 168

11. Neymar (Barcelona) - 166

12. Diego Costa (Chelsea) - 146

13. Zlatan Ibrahimovic (PSG) - 138

14. Sergio Aguero (Manchester City) - 79

15. Gareth Bale (Real Madrid) - 78

16. Sergio Ramos (Real Madrid) - 69

17. Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) - 61

18. Yaya Toure (Manchester City) - 56

19. Javier Mascherano (Barcelona) - 39

20. Diego Godin (Atletico Madrid) - 35