Revista francesa lista os melhores brasileiros que atuaram no país

Nesta terça-feira, a revista France Football, uma das mais conceituadas do mundo do esporte, listou os dez melhores jogadores brasileiros que atuaram na história recente do Campeonato Francês. A seleção, que contém surpresas, considerou apenas os números a partir do ano 2000.

Em décimo lugar, aparece o atacante Brandão. "O quê!? Brandão neste top?", ironiza a revista. A publicação justifica a presença do jogador no ranking por ter sido peça-chave no título francês do Olympique de Marselha em 2010. Hoje, ele atua no Bastia e não costuma fugir das polêmicas, como por exemplo a cabeçada que deu no compatriota Thiago Motta em 2014. Com a bola nos pés, Brandão também não é dos mais habilidosos, gerando brincadeiras da própria publicação.

Além de Brandão, Edmílson, Sonny Anderson, o 'desconhecido' Vitorino Hilton e até o zagueiro Cris foram lembrados. Confira, abaixo, a seleção dos melhores jogadores brasileiros da história recente do Campeonato Francês segundo a France Football.