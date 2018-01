Revista põe em xeque contas do Real Madrid O presidente Florentino Perez mentiu quando divulgou um balanço positivo das contas do Real Madri, informou nesta quarta-feira a edição da revista econômica ?Capital?. Segundo a publicação espanhola especializada, o dirigente enganou sócios ao dizer que a saúde financeira do clube vai de vento em popa, quando na verdade o Real perdeu 98 milhões de euros na temporada passada. ?O clube teve 192 milhões de euros de receita, mas gastou 290 milhões de euros?, diz a reportagam sob o título ?Os resgastes de Florentino Perez?. O Instituto de Contabilidade e Auditoria de Contas vai investigar a denúncia, uma vez que os números não refletem a realidade econômica do clube.