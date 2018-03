Revista 'Time' classifica Kaká entre os 100 mais influentes

O atacante do Milan Kaká disse nesta sexta-feira, 2, ter se emocionado ao saber que figurava na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, elaborada pela revista Time, e lembrou que os jogadores têm "o dever e a responsabilidade de transmitir valores positivos". Veja também: A trajetória de Kaká no mundo do futebol Inter quer o título italiano em cima do rival Milan O brasileiro acrescentou em declarações à rede de televisão do clube que "desembarcar nos meios de comunicação americanos não é fácil porque eles já têm seu mercado e seus esportes são o beisebol e o futebol americano". O brasileiro é o único jogador de futebol incluído na lista "heróis e pioneiros" da prestigiada publicação americana, na qual também figuram nomes como o do tenista Andre Agassi e do ciclista Lance Armstrong. ELOGIOS A justificativa para que Kaká apareça na lista é o fato de ser um jogador que foge do estereótipo do boleiro tradicional. Enquanto ele exalta sua religião e tem uma vida discreta, a maioria dos atletas "tem carros, mulheres e muitas controvérsias". Eleito melhor do mundo no ano passado, ele influencia os mais jovens com o impacto positivo de sua imagem. Como comparativo da importância para sua imagem em aparecer nesta lista, ele figura ao lado de nomes como o líder religioso Dalai Lama, a atriz Mia Farrow e o presidente chinês Hu Jintao. CONFIRA A LISTA COMPLETA: LÍDERES E REVOLUCIONÁRIOS Dalai Lama (líder espiritual e religioso do Tibete) Vladmir Putin (presidente da Rússia) Barack Obama (pré-candidato democrata à presidência dos EUA) Hillary Clinton(pré-candidata democrata à presidência dos EUA) John McCain (pré-candidato republicano à presidência dos EUA) Hu Jintao (primeiro-ministro chinês) George W. Bush (presidente dos EUA) Jacob Zuma (político) Anwar Ibrahim (durante a década de 1990, deputado malaio e primeiro-ministro) Kevin Rudd (primeiro-ministro da Austrália) Bartholomew I (Patriarca ecumênico de Constantinopla) Ben Bernanke (presidente do Federal Reserve) Muqtada al-Sadr (líder religioso) Robert Gates (secretário de Defesa dos EUA) Michelle Bachelet (presidente do Chile) Sonia Gandhi (político) Baitullah Mehsud (suposto assassino de Benazir Bhutto) Evo Morales (presidente da Bolívia) Ma Ying-jeou (presidente do Taiwan) Ashfaq Kayani (militar) HERÓIS E PIONEIROS Brad Pitt e Angelina Jolie (ator e atriz) Oprah Winfrey (apresentadora americana) Oscar Pistorius (atleta paraolímpico) Mia Farrow (atriz) Andre Agassi (ex-tenista) Lance Armstrong (ciclista) Bob e Suzanne Wright (empresários) Peter Gabriel (cantor) Kaká (jogador de futebol) Sheik Mohammed al-Maktoum (primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos) Yoani Sánchez (jornalista) Madeeha Hasan Odhaib (humanitária) Randy Pausch (professor e cientista) Lorena Ochoa (jogadora de golfe) Tony Blair (ex-primeiro-ministro britânico) Alexis Sinduhije (jornalista) Aung San Suu Kyi (Prêmio Nobel da Paz) George Mitchell (político, que lida com a questão do uso de esteróides) CIENTISTAS E PENSADORES Michael Bloomberg (dono de rede de comunicações e prefeito de Nova York) Craig Venter (cientista) Jill Bolte Taylor (cientista) Larry Brilliant (físico e epidemiologista) Jeff Han (cientista) Mehmet Oz (médico) Nancy Brinker (embaixadora) Harold McGee (escritor) Peter Pronovost (médico) Eric Chivian e Richard Cizik (cientistas) Mary Lou Jepsen (pesquisadora do MIT) Paul Allen (cientista) Nicholas Schiff (médico) Mark Zuckerberg (criador do Facebook) Wendy Kopp (cientista) Shinya Yamanaka e James Thomson (cientistas) Michael Griffin (diretor da NASA) Susan Solomon (química) Issac Berzin (engenheiro químico) ARTISTAS Lorne Michaels (produtor) Miley Cyrus (cantora e atriz) Robert Downey Jr. (ator) Herbie Hancock (músico clássico) Joel e Ethan Coen (diretores de cinema) Bruce Springsteen (pintor) Peter Gelb (maestro) Mariah Carey (cantora) Khaled Hosseini (escritor) Elizabeth Gilbert (escritora) Rem Koolhaas (arquiteto) Judd Apatow (escritora e diretora) Alex Rigopulos e Eran Egozy (músicos) George Clooney (ator) Tim Russert (político americano) Suze Orman (apresentadora) Stepheinie Meyer (escritora) Tyler Perry (empresário) Tom Stoppard (ator) Chris Rock (ator) Takashi Murakami (desenhista) GIGANTES Indra Nooyi (atriz) Ali al-Naimi (ministro do Petróleo e Minérios da Arábia Saudita) Rupert Murdoch (empresário) Steve Jobs (empresário) Radiohead (banda de rock inglesa) John Chambers (dirigente executivo da Cisco) Jeff Bezeos (empresário) Jay Adelson (criador do Google) Steve Ballmer (empresário) Jamie Dimon (banqueiro) Alwalled bin Talal (príncipe saudita) Lou Jiwei (vice-ministro de Finanças da China) Neelie Kroes (empresária) Jeffrey Immelt (empresário) Karl Lagerfeld (estilista) Lloyd Blankfein (banqueiro) Carlos Slim (empresário) Mo Ibrahim (empreendedor no ramo de comunicações) Ratan Tata (empresário) Cynthia Carrol (empresária) Carine Roitfeld (editora de moda) Michael Arrington (empresário)