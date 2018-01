Revolta contra Cristiano Ronaldo aumenta em Manchester A polícia da cidade inglesa de Manchester informou, neste sábado, que está preocupada com o atacante português Cristiano Ronaldo, que joga no clube da cidade. Isso porque a atitude do jogador na partida em Portugal eliminou a Inglaterra, pelas quartas-de-final, quando instigou o árbitro argentino Horácio Elizondo a expulsar o inglês Wayne Rooney e, em seguida, foi flagrado piscando para o banco de reservas, continua lhe rendendo críticas. Recentemente, foi criado um site contra o atacante (www.ihateronaldo.com) que, em apenas dois dias, recebeu 300 mil visitas. A página da Internet apresenta vídeos de trechos de partidas da Copa em que o atacante aparece envolvido na expulsão de Rooney e "tentando cavar um pênalti" no jogo contra a França, pela semifinal. Além disso, há pesquisas em que os internautas são questionados em relação ao caráter do jogador e montagens de fotos em que Cristiano Ronaldo aparece mergulhando em uma piscina - alusão às suas tentativas de simulação de faltas. Na semana passada, Wayne Rooney, seu companheiro de ataque no Mahchester, declarou que tinha a intenção de "partir a cara" de Ronaldo pela atitude antidesportiva demonstrada na partida entre Portugal e Inglaterra. A repercussão desse clima adverso ao jogador chegou ao clube inglês. "Estamos certos de que iremos lidar com o assunto de forma adequada", afirmou o assessor de imprensa do Manchester, Phil Townsend.