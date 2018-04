Revolta no enterro de torcedor morto O enterro do estudante André Silva Feliciano, de 17 anos, vítima da violência entre torcidas uniformizadas, ocorreu nesta terça pela manhã, no cemitério da Vila Rio, em Guarulhos (SP), com a presença de vários integrantes da torcida Tricolor Independente, que assumiu parte das despesas do sepultamento. O cemitério ficou lotado de amigos e parentes do torcedor são-paulino. O clima de comoção e revolta era muito grande. André foi morto com um tiro fatal no peito, quando o ônibus da torcida Independente foi cercado por integrantes da Gaviões da Fiel, após a partida entre Corinthians e São Paulo. Os pais de André, José Feliciano Filho, 53 anos e Maurina Silva Feliciano, 47 anos, estavam sedados. A irmã Andréa contou que um ônibus da torcida Independente saiu do bairro do Macedo, em Guarulhos, em direção ao Morumbi. Andréa disse que não havia lista com os nomes dos passageiros. "Entrava quem quisesse. Era só pagar R$ 5,00." Um amigo de André, que também foi ao jogo, Celso Ricardo, 17 anos, não presenciou sua morte, mas contou que os torcedores corintianos se aproximaram do ônibus perto da estação Armênia do Metrô a pé, e já chegaram soltando rojões e tiros. "Eu saí correndo e me escondi atrás de uma barraca. Foi a segunda vez que fui a um estádio e não volto mais." Domingo, Celso voltou em ônibus de linha. Elton Lacerda, que também estava no ônibus, pediu justiça: "Um moleque de 17 anos perder a vida desse jeito e fica por isso mesmo? Espero que eles encontrem o culpado. Queremos justiça, não vingança." O caso foi transferido do 81º DP para o 2º DP, do Bom Retiro, onde aconteceu o confronto de torcidas. "Foi aberto o inquérito e também já foram iniciadas as investigações. Queremos encontrar logo os responsáveis pela morte do torcedor", afirmou Fernando Gomes Pires, delegado titular do 2º DP, que se inteirou ontem do caso. Ronaldo Pinto, presidente da Gaviões da Fiel, comprometeu-se a ajudar na investigação. "Coisa assim vaza e a gente fica logo sabendo! Se isso acontecer, nós avisaremos as autoridades. E se for sócio, nós vamos expulsá-lo", prometeu o presidente da torcida organizada.