Revoltada, torcida picha muro na Vila Os muros CT Rei Pelé e da Vila Belmiro amanheceram pichados nesta segunda-feira, conseqüência da goleada por 7 a 1 sofrida diante do Corinthians no domingo à tarde no Pacaembu. ?Vergonha? e ?Time sem vergonha?, diziam algumas das pichações. Em outras, havia palavras como "humilhação" e "medíocre". Os torcedores criticaram também os jogadores: Luizão, Paulo César, Kléber, Halisson e Saulo tiveram os nomes citados nos protestos. A diretoria do Santos, no entanto, foi rápida e no meio da manhã, as pichações já haviam sido removidas. Os muros foram pintados de branco e o protesto foi apagado. Enquanto isso, o técnico Nelsinho Baptista continua na corda bamba. Após o vexame do domingo, muitos conselheiros e diretores pediram a cabeça do treinador ao presidente santista, Marcelo Teixeira ? que, aliás, já não andava satisfeito com o trabalho de Nelsinho. O futuro do treinador deve ser decidido ainda nesta segunda-feira, em reunião entre os principais dirigentes do Peixe. Apesar de o diretor de futebol Francisco Lopes ter jurado ontem que Nelsinho fica no cargo até 2006, é certo que o treinador não emplaca o próximo ano no Santos. A dúvida é se ele cai agora ou ao final da temporada.