Revoltada, torcida picha sede do Botafogo Indignada com a goleada sofrida para o Goiás por 4 a 1 nesta quarta-feira, na abertura do Campeonato Brasileiro da Série A, alguns integrantes da torcida do Botafogo despejaram sua ira contra a honra do presidente do clube, Bebeto de Freitas, e do técnico Levir Culpi. Algumas horas após a derrota era possível ver as pichações no muro da sede de General Severiano, entre elas ?Fora Levir? e ?Bebeto safado?. Depois do jogo, Levir deu entrevista e propôs duas soluções para a crise no clube": "ou troca o técnico ou se faz uma mudança radical no elenco", disse.