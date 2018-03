Revoltado, Alexandre Kalil deixa Atlético-MG A decisão dos clubes, que contou com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de paralisar as competições do futebol brasileiro em protesto contra determinadas medidas da MP 79, que cria o Estatuto do Torcedor, provocou um "racha" na diretoria do Atlético-MG. Revoltado com a concordância e a participação do presidente Ricardo Annes Guimarães na reunião que decidiu pela suspensão dos jogos, o presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, prometeu anunciar, oficialmente, em entrevista coletiva na sede de sua empresa, na tarde desta quarta-feira, o seu desligamento do clube. Kalil, que em entrevistas criticou duramente a decisão dos cartolas, comunicou pela manhã sua decisão à Guimarães. "O Clube dos Treze e a CBF, as duas gangues, fizeram um crime. Os gângsters fizeram mais um crime contra o futebol brasileiro", disse a uma rádio da capital mineira. "O que eles querem, é que a lei não bote a mão no futebol. É isso que querem. Cabe agora ao presidente da República avisar à cartolagem brasileira que agora esse país tem lei e que vai ter de jogar o campeonato sim".