Revoltado, Corinthians contra-ataca O Corinthians estressou com tantas notícias de que está sendo favorecido no Campeonato Brasileiro. E, psicologicamente, sentiu bastante o golpe. Comissão técnica e jogadores não conseguem esconder a apreensão e revolta e resolveram contra-atacar hoje. Em nota oficial, manifestaram o descontentamento com as críticas, principalmente, do Internacional, único rival na luta pelo título. No documento, uma espécie de mea-culpa por um certo benefício conquistado no empate por 1 a 1 com os gaúchos, repudiam a grande dimensão alcançada pela não marcação de pênalti de Fábio Costa em Tinga. E, em fato raro no futebol, resolveu mostrar não apenas jogos nos quais foi prejudicado, mas também aponta erros à favor do Internacional. ?É preocupante colocar apenas a partida entre Corinthians x Internacional como a decisiva do campeonato; todas as outras equipes ganharam e perderam pontos durante a competição e tiveram contra e a favor de si lances duvidosos envolvendo a arbitragem?, afirma um trecho da nota, logo em seu início. ?A arbitragem está prejudicando alguns e ajudando outros. O próprio Inter foi beneficiado e ninguém falou?, contestou Carlos Alberto, não escondendo a ansiedade para chegar logo o duelo contra a Ponte Preta. ?Mas nosso título não vai ficar manchado, só dependemos da gente e vamos colocar a faixa com muito orgulho.? O técnico Antônio Lopes, visivelmente incomodado, estava seco em suas respostas, contrário a outros dias. E também resolveu atacar o Internacional. ?Vi erros nos jogos do Inter. E foram muitos. Contra o Vasco o Renato (Gaúcho) saiu bronqueado. Diante do Atlético-PR (3 a 2) não houve a falta do terceiro gol?, reclamou. ?Isso está servindo para pressionar os árbitros. E se errarem no domingo, será contra o Corinthians.? Afirmou, de novo, não ter visto pênalti domingo. ?Vi e revi a fita. E digo: não foi pênalti.? Bastante transtornado, chegou a afirmar que não era nem para o Inter estar na luta pelo título. ?Se fossem somar os erros, era para o Inter perder mais de dez pontos,? afirmou. ?Quem for campeão, será de forma merecida, com toda justiça. Não vão manchar nossa conquista.?