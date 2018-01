Revoltado, Ipatinga não queria pagar juiz Historicamente, os dirigentes brasileiros costumam pedir o veto ou a suspensão dos árbitros quando julgam que suas equipes foram prejudicadas, mas o presidente do Ipatinga, Itair Machado, decidiu inaugurar uma nova forma de retaliação. Revoltado com a atuação do árbitro Cléver Assunção Gonçalves na derrota do time para o Cruzeiro, ontem à noite, na cidade do Vale do Aço mineiro, Machado ameaçou não pagar as despesas do trio de arbitragem que trabalhou na partida. Segundo a Federação Mineira de Futebol (FMF), o regulamento do campeonato estadual prevê que a responsabilidade com as despesas do árbitro e seus auxiliares é do clube mandante. "Eu não vou pagar", disse Machado após o jogo, no qual a equipe da casa foi derrotada por 2 a 1. "O Ipatinga tem uma estrutura que custa caro. Para a gente entrar no campeonato e fazer papel de otário, é melhor então sair." A decisão chegou a ser comunicada depois em uma nota oficial, na qual o presidente do clube afirma que, "sob protesto", iria depositar o dinheiro diretamente na conta da federação ou em juízo, no Tribunal de Justiça Desportiva da entidade. "Isso é para ele (Gonçalves) aprender a respeitar a camisa do Ipatinga e a respeitar o interior", esbravejou. Conforme o dirigente, Gonçalves prejudicou o Ipatinga ao expulsar o volante Fahel e ao não ter punido o zagueiro cruzeirense Edu Dracena com o cartão vermelho. Na partida, outros dois jogadores foram expulsos: Charles, do time do Vale do Aço, e Adriano, do Cruzeiro. A atuação do árbitro também não agradou ao técnico da equipe celeste, Levir Culpi. "Houve um exagero por parte da arbitragem. O clima entre os jogadores não era um clima de rivalidade, de pancadaria. Eu não gostei da arbitragem." Ao tomar conhecimento das declarações do presidente do Ipatinga, Gonçalves garantiu que relataria todos os fatos na súmula. O próprio clube do interior de Minas, porém, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que o dinheiro referente às despesas do trio de arbitragem foi entregue ao representante da federação, que o teria repassado aos profissionais. De acordo com a FMF, o presidente da Comissão de Arbitragem da FMF, Lincoln Afonso Bicalho, estava hoje à tarde em reunião e não poderia comentar o caso. Polêmica - A arbitragem tornou-se o foco de todas as polêmicas do Campeonato Mineiro até o momento. O Atlético-MG, após estrear na competição, solicitou que árbitros de outros estados apitassem seus jogos. O Sindicato de Árbitros de Minas Gerias reagiu informando que não iria ceder nenhum profissional para jogos do Galo, em qualquer categoria. A partida contra o Democrata-SL, na última rodada, foi apitada por um trio paulista. Mas para o jogo de amanhã, contra o Villa Nova, no Mineirão, a FMF não atendeu ao pedido do Atlético e escalou um trio de arbitragem de Minas.