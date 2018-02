Revoltados, argentinos pressionam Bielsa Felizes no tênis, infelizes no futebol. Neste domingo, os torcedores argentinos puderam afogar suas mágoas do péssimo desempenho da seleção de futebol - que empatou por 0 a 0 com o Paraguai - com a vitória do tenista Gastón Gaudio na final de Roland Garros. Gaudio está sendo chamado em Buenos Aires de "o rei de Paris". De brinde, o país pode celebrar que o vice-campeão, Guillermo Coria, também ostentava passaporte argentino. E para completar as alegrias proporcionadas pelo tênis, a tenista Paola Suárez venceu o campeonato de duplas. Mas o empate com o Paraguai no futebol só aprofundou o desencanto dos torcedores com a seleção do impopular técnico Marcelo Bielsa. Desde a desclassificação no início da Copa do Mundo do Japão a torcida está cada vez mais "divorciada" do time. Bielsa não coloca os jogadores mais populares entre a torcida, fato que irrita os argentinos. Um cartaz colocado neste domingo na platéia do Monumental deixava isso claro: "Bielsa, você é tosco. Teu esquema é uma chatice." A falta de entusiasmo havia se agravado desde meados da semana por causa da derrota sofrida para o Brasil no Mineirão por 3 a 1. Diante do desânimo generalizado, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) teve que recorrer neste domingo a uma "torcida paga" para animar o público no estádio. A torcida foi composta por 80 "extras" munidos de bumbos, trompetes, devidamente vestidos com camisetas, bonés e bandeiras "oficiais". O grupo encarregou-se de gritar "Ar-gen-ti-na! Ar-gen-ti-na!"