Reyes diz que gostaria de ver Cristiano Ronaldo no Real O atacante espanhol José Antonio Reyes, do Real Madrid, elogiou o português Cristiano Ronaldo e afirmou que o jogador seria um bom reforço para o time para a próxima temporada. "Não sei quanto vale Cristiano Ronaldo, mas certamente é um grande jogador, com uma qualidade que poucos têm. Seria um bom reforço para o Real Madrid", disse o espanhol. Na terça-feira, Reyes entrou na reta final da recuperação de um entorse de joelho sofrido na partida contra o Getafe, e já começou a treinar. Nesta quarta-feira, ele confirmou sua boa condição física e disse que espera ser escalado para a partida contra o Celta de Vigo no próximo fim de semana. "Estou bem. Hoje, inclusive, treinei com a equipe e parece que o joelho está forte. Espero ser relacionado para a partida de domingo. Acho que já estou bem", afirmou. Perguntado sobre a opção de compra que o Real Madrid tem junto ao Arsenal, o jogador afirmou que deseja mostrar que merece continuar na Espanha. "Estou me esforçando desde que cheguei. Agora, o fim do Campeonato Espanhol se aproxima e faltam menos jogos, portanto tenho de mostrar que posso ficar aqui." "Ninguém falou comigo, nem eu com ninguém, mas estou tranqüilo porque creio que o clube confia em mim e eu nele. Conversaremos ao final da temporada 2006/2007. Eu queria jogar aqui e espero ficar, mas, aconteça o que acontecer, não falarei de fracasso", contou. Reyes destacou que o Real Madrid deve enfrentar os próximos jogos do campeonato como finais e não se preocupar com o resultado dos rivais. "Faltam onze finais e temos que ganhar todas. O Real Madrid não pode pensar em perder nem em empatar, temos consciência de que devemos jogar tudo. Sabemos muito bem o que queremos e não devemos nos preocupar com o adversário, apenas conosco", concluiu.