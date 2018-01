Reyes pode ser punido por imagem de TV A Federação Inglesa de Futebol (FA) acusou formalmente nesta segunda-feira o atacante espanhol do Arsenal, José Antonio Reyes, pela agressão que o jogador cometeu contra um atleta do Sheffield United, mostrada por imagens de TV, na partida em que as duas equipes empataram por 1 a 1, no sábado, pela primeira partida das oitavas-de-final da Copa da Inglaterra. As imagens de TV mostram que Reyes apoiou uma mão sobre o rosto do adversário Danny Cullip e o empurrou violentamente. Apesar desta atitude, o espanhol não foi advertido pelo árbitro da partida, Neale Barry. Ao invés disso, o juiz expulsou seu companheiro de equipe, o holandês Dennis Bergkamp, na mesma jogada, por ter empurrado Cullip. O site da FA divulgou que Reyes tem até esta terça-feira, às 20 horas de Londres, para admitir ou negar a acusação. O Arsenal já entrou com uma apelação contra o cartão vermelho de Bergkamp. Caso a acusação seja confirmada, Reyes pode perder a partida de volta em Bramall Lane, na próxima terça-feira, assim como Bergkamp. Reyes ainda pode ser afastado por mais dois jogos.