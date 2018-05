Reyes recebe alta e pode jogar pelo Atlético de Madrid

Os exames mostraram que Reyes sofreu uma leve distensão no pescoço. A expectativa é de que ele fique à disposição do técnico Quique Sánchez Flores nos próximos dias para treinamentos e tenha condições de participar do jogo contra o Tenerife, no próximo domingo.

Na derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Villarreal, Reyes teve que deixar o campo em uma maca, com uma proteção no pescoço. Antes disso, ele deu o passe para o gol do português Simão Sabrosa.