Rezende apita Palmeiras x Vasco O árbitro Márcio Rezende de Freitas, da Fifa, e que atualmente trabalha no futebol de Santa Catarina, vai apitar o jogo entre Palmeiras e Vasco, amanhã, às 21h45, no Estádio Albertão, em Teresina, pelo Grupo D da Copa dos Campeões. Pelo mesmo grupo, na preliminar, a partir das 19h15, vão se enfrentar Bahia e Atlético Mineiro, com arbitragem do paulista Paulo César de Oliveira.