RF vai analisar contas da Pelé Sports A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal está realizando uma fiscalização para apurar se houve sonegação fiscal na Pelé Sports & Marketing, de propriedade do ex-jogador Pelé e do empresário Hélio Vianna, cujo sigilo bancário foi quebrado pela CPI da CBF/Nike. Se na análise da Receita for constatada irregularidade administrativa, que resulte em crime contra o fisco, o MPF vai denunciar o representante legal da empresa à Justiça Federal. O crime de sonegação fiscal prevê pena de 2 a 5 anos de prisão. O presidente da Pelé Sports & Marketing é o próprio Pelé. Hélio Vianna ocupa a vice-presidência. Hoje, nos dois escritórios da empresa, no Rio e em São Paulo, funcionários não informaram quem é o representante legal - determinado em estatuto -, que responderá a uma possível ação penal. Nenhum dos executivos da Pelé Sports & Marketing foi encontrado e também não respondeu às ligações. A Receita está levantando todos os contratos da empresa, assim como a contabilidade, para analisar se houve irregularidades. A confrontação de dados revelará se algum rendimento não foi declarado ou houve fraude. Não há prazo para o fim da investigação do fisco. O MPF enviará um ofício nos próximos dias para requisitar informações sobre o andamento da fiscalização. Esta é mais uma etapa do inquérito policial, de número 99.004.9039, instaurado em 1999 pela Polícia Federal (PF) para investigar a Pelé Sports & Marketing. O inquérito apura se foram cometidos os crimes previstos nos incisos 1.º e 2.º do artigo 1.º da Lei 8.137/90. Ou seja, está sendo verificado se a Pelé Sports & Marketing omitiu informações à Receita, prestou declarações de renda falsas ou fraudou a fiscalização. A PF começou a investigar a empresa depois de um pedido do próprio MPF, que recebeu uma denúncia-crime de um juiz trabalhista. Isso porque em uma perícia contábil, realizada em decorrência de uma ação trabalhista, foram constatados indícios de sonegação de imposto de renda. O processo que resultou no inquérito foi movido pelo ex-funcionário da Sports & Marketing Roberto Seabra, que afirmou recentemente que na contabilidade apresentada à Justiça Trabalhista não constavam "nove ou dez" contratos da empresa. Para o MPF, não há necessidade de o inquérito voltar a PF para que Seabra seja interrogado porque o processo trabalhista, anexado ao criminal, já contém os seus esclarecimentos sobre o assunto.