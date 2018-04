Rhodolfo aprova broncas de Leão no elenco são-paulino

O técnico Emerson Leão já implantou seu estilo de comando no São Paulo. Há três semanas no cargo, ele tem feito duras cobranças aos jogadores do elenco são-paulino, com broncas e treinos exaustivos, para tentar tirar o time da má fase - são nove jogos seguidos sem vitória no Brasileirão.

"Todo o dia tem bronca do Leão", admitiu o zagueiro Rhodolfo, um dos titulares do time do São Paulo. "Ele está certo em cobrar, como a torcida também. E ninguém aqui tem de ficar com cara feia por causa disso. Chegou momento em que precisamos parar de falar e mostrar em campo."

Aprovando o estilo do treinador, Rhodolfo acredita numa reação do São Paulo nesta reta final do Brasileirão, para tentar conseguir vaga na Libertadores. "O Leão sabe com quem pode gritar. Sabemos a importância desses cinco jogos (que restam no campeonato)", revelou o zagueiro.

O próximo jogo do São Paulo será no sábado, quando recebe o Avaí no Morumbi - depois, ainda jogará com Atlético-PR, América-MG, Palmeiras e Santos. "Não estamos conseguindo as vitórias. Tenho certeza de que, após a primeira vitória, tudo vai melhorar. E ela precisa acontecer no sábado", disse Rhodolfo.