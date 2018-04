Rhodolfo desfalcará Atlético-PR por duas semanas

De acordo com a análise dos médicos, a lesão é mais grave do que se esperava e o jogador só deve retornar aos gramados em duas semanas. Assim, ele perderá também as partidas contra Sport e Palmeiras. Para acelerar a recuperação, o zagueiro fará sessões intensivas de fisioterapia.

Rhodolfo sentiu a lesão na partida contra o Flamengo, no último domingo, no empate por 0 a 0. O jogo era o retorno do zagueiro aos gramados, após passar cerca de um mês afastado com outra lesão muscular.

O Atlético Paranaense está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, enquanto o Atlético Mineiro é o 5.º com 37.