Riascos marca nos acréscimos e Vasco vira sobre Macaé em jogo adiado da Taça Rio

Com um gol de Riascos aos 50 minutos do segundo tempo, o Vasco da Gama conquistou a sua primeira vitória na Taça Rio ao bater o Macaé por 2 a 1, de virada, em São Januário, em jogo adiado da primeira rodada deste segundo turno do Campeonato Carioca. O time cruzmaltino agora soma os mesmos três pontos do Flamengo, que lidera o Grupo B pelo número de gols marcados: 4 a 2. O Macaé permanece com um ponto, em quinto lugar no Grupo C.

+ Confira a tabela da Taça Rio

Ao contrário do que ocorreu no último fim de semana, quando escalou um time reserva, o técnico Zé Ricardo mandou a campo o que tinha de melhor. Não apenas para esquecer a derrota, por 1 a 0, para a Portuguesa, como também porque só estreia na fase de grupos da Copa Libertadores no dia 13 de março contra a Universidad de Chile, em São Januário.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem por isso, o time foi bem no primeiro tempo. Não conseguiu superar a estratégia adversária, com três zagueiros e uma marcação feita a partir da segunda linha do meio-campo. Não chutou nenhuma bola com perigo. Além disso, sofreu um gol aos 37 minutos, marcado por Charles. Ele completou no segundo pau o cruzamento que veio da direita, passou por Pipico e resvalou em Alex.

Mas o Vasco voltou diferente no segundo tempo, explorando bem as laterais e forçando a pressão na saída de bola do Macaé. Deu certo. O empate saiu aos oito minutos, quando Yago Pikachu, pelo lado esquerdo, levantou a bola do outro lado. André Ríos apareceu por trás da defesa e desviou de cabeça.

Depois disso, o Macaé se fechou e parecia contente com o empate. Mas acabou castigado nos acréscimos, já aos 50 minutos. Após escanteio, a defesa não cortou e Riascos teve que se abaixar para testar no canto direito do goleiro Matheus Phillipe. Na comemoração ele tirou a camisa e acabou recebendo o cartão amarelo, mas deixou o campo como o herói da noite e festejado pela torcida.

No próximo fim de semana, o Vasco vai enfrentar o Boavista, domingo, às 19h30, de novo em casa. Enquanto isso, o Macaé buscará a reabilitação diante da Cabrofriense, no mesmo dia, às 15h45, na cidade de Cabo Frio.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 MACAÉ

VASCO - Martín Silva; Yago Picachu, Paulão, Erazo e Henrique; Desábato, Wellington (Thiago Riascos), Wagner (Riascos) e Evander; Paulinho (Rildo) e Andrés Rios. Técnico: Zé Ricardo.

MACAÉ - Matheus Plillipe; Marcelo, Admilton, Igor João (Gedeil) e Vladimir; Charles, Júlio César, Lepu e Alex (Matheus Marcelos); Matheus Oliveira (Lucas Gabriel) e Pipico. Técnico: Josué Teixeira.

GOLS - Charles, aos 37 minutos do primeiro tempo; André Rios, aos oito, e Riascos, aos 50 do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa.

CARTÕES AMARELOS - Riascos (Vasco); Matheus Oliveira, Admilton e Igor João (Macaé).

RENDA - R$ 44.765,00.

PÚBLICO - 1.814 pagantes (2.168 total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.