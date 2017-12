Riascos se diz 'mais à vontade' no Vasco do que no Cruzeiro Riascos chegou ao Brasil no início do ano passado para defender o Cruzeiro. Após meses sem muitas oportunidades, acertou com o Vasco, onde também sofreu com altos e baixos, chegou a despertar a ira da torcida, mas acabou ficando para 2016, mesmo com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o colombiano parece feliz no clube carioca.