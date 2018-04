Riascos treina e pode estrear pelo Vasco contra o Atlético-MG no domingo

Contratado pelo Cruzeiro no início do ano, Riascos fez apenas quatro partidas neste início do ano e foi emprestado ao Vasco com expectativa de ser melhor aproveitado. O vínculo vai até maio de 2016. "Primeiramente, quero agradecer ao nosso presidente por ter me trazido ao Vasco", afirmou o jogador. "Quero trabalhar forte e ajudar minha equipe, que tem grandes jogadores. Quero ajudar esse time, que tem uma grande história. Estou à disposição do técnico".

Mais cedo, o treinador Doriva realizou um trabalho tático no qual indicou novidades. O meia Jackson Caucaia, ex-Ituano, e o volante Diguinho treinaram entre os titulares e podem jogar pela primeira vez no time carioca. No decorrer da atividade, Riascos substituiu Caucaia, mas deve começar o próximo jogo no banco de reservas.