Riascos vê Vasco mais desgastado, mas diz que na final cansaço ficará de lado

O atacante Riascos concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira após o treino do Vasco e falou sobre sua expectativa sobre a decisão do Campeonato Carioca contra o Botafogo, domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã. Apesar de jogar pelo empate, o atleta colombiano vê sua equipe em desvantagem por ter atuado no meio de semana.

+ Zé Ricardo diz que ainda não definiu vagas no meio-campo e ataque

+ Paulinho passará por cirurgia e deve desfalcar Vasco por 45 dias

No entanto, acha que por ser final, todo cansaço fica de lado. "Essas coisas não podem influenciar nossa atuação, até porque se trata de uma final, do último jogo. É preciso ter um algo mais, temos que procurar ganhar de qualquer jeito. Temos muita vontade de ganhar esse título. Estamos com os pés no chão e trabalhando forte para chegarmos fortes e preparados nessa decisão", disse.

O Vasco ficou no empate sem gols com o Cruzeiro na quarta-feira, no Mineirão, pela segunda rodada da Libertadores. O Botafogo teve a semana livre e treinou apenas de olho na decisão do Estadual.

"Vai ser um jogo tenso. O Botafogo é um time que conhecemos bem por já termos enfrentado algumas vezes nesse Carioca. Temos uma pequena vantagem, mas precisamos ser cuidadosos para não sofrermos gols e sermos surpreendidos. Estamos fazendo gols em quase todos os jogos e vamos procurar manter esse aproveitamento", declarou Riascos.

O Vasco venceu o primeiro jogo da decisão por 3 a 2 e agora garante a taça com o empate. "Espero que durante a partida o nosso time consiga repetir o bom desempenho do jogo contra o Cruzeiro. Fomos muito bem na defesa e criamos algumas oportunidades. Acredito que poderíamos ter saído de lá com a vitória", afirmou.