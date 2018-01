Ribeirão Preto revive o Come-Fogo Depois de quatro anos de marasmo, Ribeirão Preto se agita para o tradicional Come-Fogo, hoje, às 16h, no estádio Santa Cruz, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Um clássico que já teve Emerson Leão, técnico do Santos, como goleiro do Comercial, e Sócrates, como jogador do Botafogo. Apesar de a tranqüilidade ser a mesma dos dias comuns, a população está ansiosa pela volta do dérbi. Leia mais no Jornal da Tarde