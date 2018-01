Ribeirão Preto vai parar no domingo Comercialinos de um lado, botafoguenses de outro. Domingo, às 16h, é dia de Ribeirão Preto parar. É dia de ?Come-Fogo?. É festa na cidade. Pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, os dois times tradicionais do interior paulista, Comercial e Botafogo, voltam a se enfrentar oficialmente depois de quatro anos. O jogo será no estádio Santa Cruz, do Botafogo, mas não terá a força de outros tempos. Más administrações quebraram o caixa da ?Pantera?, como é chamado o Botafogo, e do ?Leão do Norte?, como é conhecido o Comercial. Leia mais no Jornal da Tarde