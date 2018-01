Ribeirão Preto vê decisão neste sábado O último integrante do Campeonato Paulista da Série A1 de 2004 será conhecido neste sábado. Botafogo e Atlético Sorocaba se enfrentam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em decisão válida pela Repescagem. No primeiro encontro entre os dois times, os sorocabanos venceram por 2 a 1 e agora só precisam de um empate para chegar pela primeira vez à elite do futebol bandeirante. Ao time de Ribeirão Preto resta apenas uma vitória por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, a decisão irá para as cobranças de pênaltis. Pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol, o vice-campeão da Série A2 (Atlético Sorocaba) teria que enfrentar o penúltimo do Torneio da Morte (Botafogo) em dois jogos para saber quem estaria na Primeira Divisão no próximo ano. O curioso é que o Botafogo só teve uma vitória em 13 jogos e, agora, decide seu destino em apenas um jogo. A definição nos pênaltis não deve ser descartada, porque foi desta maneira que ano passado a Portuguesa Santista se manteve na elite ao superar a Francana, vice-campeã da A2. O time de Ribeirão Preto está em plena decadência, ficando muito longe do vice-campeão estadual de 2001, quando perdeu o título para o Corinthians. Depois de cair para o Brasileiro da Série C no ano passado, o Botafogo se prepara para evitar o segundo rebaixamento consecutivo. Para isso, o técnico Varlei de Carvalho promete montar um time ofensivo para poder surpreender o adversário. Para fugir da pressão da torcida, todo o elenco ficou concentrado na Fazenda Santa Maria, em Nuporanga, cidade próxima a Ribeirão Preto. O Atlético Sorocaba, mais tranqüilo por poder jogar pelo empate, terá um desfalque importante. O atacante Luciano Henrique, vice-artilheiro do time sorocabano, com oito gols marcados, foi expulso na primeira partida e dá lugar ao veterano Nílson. Por outro lado, Ricardo Xavier, maior goleador da competição, com 12 gols marcados, tem sua volta assegurada. Ele esteve ausente da primeira partida devido a uma contusão e está confirmado pelo técnico João Martins. O volante Pereira, recuperado de contusão, deve entrar no lugar de Dedé.