Ribery diz que pode renovar contrato com o Bayern

"Claro que isto é possível", respondeu Ribery, em entrevista ao site oficial do Bayern de Munique. O meio-campista francês disse que pretende definir o seu futuro depois da disputa da Copa do Mundo, na África do Sul, em julho. O seu contrato com o time alemão se encerrará no final da temporada 2010/2011.

O presidente Uli Hoeness disse recentemente que se não conseguir prorrogar o contrato de Ribery nos próximos meses, pretende negociá-lo no final temporada, já que não quer correr o risco de perder o jogador sem nenhuma compensação financeira.

O Campeonato Alemão está paralisado por conta do inverno e das festas de fim de ano. Assim, o Bayern está realizando uma intertemporada em Dubai. Ribery, porém, não participou dos últimos treinamentos por conta de lesão nos dedões dos pés. Na temporada, uma contusão no joelho levou o francês a participar de apenas seis jogos do Campeonato Alemão.