Ribery é eleito melhor jogador do Alemão; Diego é o terceiro

O meia francês Franck Ribery foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão da temporada 2007/2008, em uma pesquisa com 268 jogadores da liga publicada pelo jornal Kicker, nesta segunda-feira. Ribery, do Bayern de Munique, recebeu 57,8 por cento dos votos, bem à frente do companheiro de equipe Luca Toni, o artilheiro da competição, que terminou em segundo com 24,8 por cento dos votos. O brasileiro Diego, do Werder Bremen, ficou em terceiro, com 8,5 por cento dos votos. Ribery, de 25 anos, foi contratado pelo Bayern junto ao Olympique de Marselha no ano passado e causou impacto imediato no time alemão, ajudando a equipe a conquistar seu 21o título nacional. O Bayern também sagrou-se campeão da Copa da Alemanha. Rene Adler, do Bayer Leverkusen, foi eleito o melhor goleiro, com 40,7 por cento dos votos. Robert Enke, do Hanover 96, foi o segundo, à frente de Oliver Kahn, do Bayern de Munique. O técnico do Bayern, Ottmar Hitzfeld, foi eleito o técnico do ano, com 32,9 por cento dos votos, em sua última temporada à frente da equipe.