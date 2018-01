Ribery faz três e Bayern vence último amistoso antes de volta do Alemão

Na última partida do Bayern de Munique antes do retorno do Campeonato Alemão, quem brilhou foi Ribéry. Nesta terça-feira, o francês marcou três vezes e definiu a vitória por 5 a 3 sobre o Sonnenhof Grossaspach, na Allianz Arena, no último amistoso da equipe neste início de ano, em meio ao rigoroso inverno no país.

+ Confira a classificação do Campeonato Alemão

Apesar da fragilidade do adversário, da terceira divisão nacional, o Bayern não teve facilidade e só arrancou após o intervalo, quando Ribéry entrou em campo. Já na sexta-feira, a equipe volta a campo pelo Campeonato Alemão, diante do Bayer Leverkusen, fora de casa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro tempo desta terça foi bastante complicado. Thomas Müller abriu o placar para o Bayern aos 32 minutos, mas Saliou Sané, de pênalti, deixou tudo igual aos 40. Thomas Müller, outro que entrou no intervalo, recolocou o Bayern na frente aos quatro do segundo tempo, mas Pascal Sohm tornou a empatar aos 10.

Começou, então, o show particular de Ribéry, que marcou o terceiro do Bayern três minutos depois. Mario Rodríguez ainda deixou tudo igual mais uma vez aos 10, mas Ribéry estava impossível e deixou sua marca mais duas vezes - aos 17 e aos 25 - para selar o resultado.

Apesar da dificuldade para buscar a vitória, o Bayern entrou em campo com boa base de seus titulares: Ulreich; Rafinha, Boateng, Süle e Alaba; Vidal, Tolisso e James Rodríguez; Coman, Robben e Sandro Wagner. Ainda entraram no segundo tempo nomes como os de Thomas Müller, Ribéry e Javi Martínez.

Outro time da primeira divisão alemã que jogou amistoso e venceu nesta terça-feira foi o Hannover. A equipe recebeu o Paderborn e levou a melhor por 4 a 1, com gols de Bebou, Fuellkrug, Maina e Benschop. Sven Michel descontou. No sábado, recebe o Mainz pelo Campeonato Alemão.