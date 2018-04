Ribery garante vitória para o líder Bayern de Munique

O meio-campo francês Franck Ribery deu passe para um gol e fez outro na vitória deste sábado do Bayern de Munique por 2 a 1 sobre o Wolfsburg, treinado pelo ex-técnico do Bayern, Felix Magath. Veja também: Classificação e jogos da rodada A excelente performance de Ribery ajudou o Bayern a se recuperar da primeira derrota na temporada, 3 a 1 para o Stuttgart, e manteve a equipe na liderança do Campeonato Alemão, com um ponto de vantagem sobre o Werder Bremen, que derrotou o Energie Cottbus por 2 a 0, com um gol de pênalti do brasileiro Diego. O atacante alemão Miroslav Klose marcou o seu nono gol na temporada pelo Bayern aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Ribery. O francês havia limpado três defensores do Wolfsburg antes de passar a bola para Klose da direita. Ribery, a razão do bom início de temporada do Bayern, marcou em seguida seu terceiro gol na temporada, aos 5 minutos da segunda etapa, encobrindo o goleiro Simon Jentzsch depois de jogada tramada com seu companheiro de equipe Hamit Altintop. O Wolfsburg, cujo treinador Magath foi demitido do Bayern em janeiro apesar de ter conquistado quatro títulos em dois anos e meio, conseguiu diminuir a vantagem aos 36 minutos do segundo tempo. Ashkan Dejagah concluiu de primeira o cruzamento de Christian Gentner, acertando o ângulo direito.