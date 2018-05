Ribéry lamenta goleada e eliminação: 'Foi um pesadelo'

MUNIQUE - Dois dos líderes do Bayern de Munique, o meia Franck Ribéry e o capitão Philipp Lahm não esconderam a decepção com a goleada sofrida diante do Real Madrid e a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões. Ao levar 4 a 0 dos espanhóis, nesta terça-feira, os alemães viram ruir o sonho do bicampeonato europeu.

Ribéry chamou a derrota de "pesadelo". "A partir do momento em que levamos dois gols em bola parada, a partida se tornou muito difícil. Cometemos muitos erros que teremos que levar em conta para a próxima temporada. Estamos todos um pouco nervosos", admitiu o meia.

Para Lahm, um dos líderes da seleção alemã, o Bayern sucumbiu diante dos próprios erros. "Quando você falha lá atrás tão rápido, é muito amargo. É difícil recuperar. Teremos que ser muito críticos agora, fazer as perguntas necessárias. Foi uma grande decepção. Estamos todos desapontados, isso está claro", declarou o lateral.

Com a derrota desta terça-feira, o Bayern perdeu a chance de buscar o bicampeonato da Liga dos Campeões com o placar total de 5 a 0 na semifinal.