Ribery põe o Bayern novamente na liderança do Alemão O meio-campo francês Franck Ribery levou o Bayern de Munique de volta ao primeiro lugar no Campeonato Alemão ao marcar um golaço no primeiro do tempo e garantir a vitória por 1 x 0 neste domingo chuvoso contra o Arminia Bielefeld. Ribery recebeu lançamento do atacante italiano Luca Toni depois de superar dois defensores do Bielefeld na corrida. Ele passou pelo goleiro Mathias Hain na divisa da grande área e chutou cruzado para o gol vazio. O gol de Ribery aos 22 minutos, o quarto dele na temporada, mudou a cara do jogo, colocando o Bayern de volta na liderança da competição, depois que o Werder Bremen ocupou o posto temporariamente após vencer o Hamburg por 2 x 1 no sábado. O Bayern lidera com 34 pontos, um a mais que o Werder. O HSV tem 30. No outro jogo deste domingo, Ivica Grlic marcou no 26 minutos da segunda etapa para dar a vitória do MSV Duisburg por 1 x 0 sobre o Nuremberg. O Bielefeld parecia mais confortável, de início, às péssimas condições de tempo e à multidão de quase 24 mil torcedores ensopados. O time dominou os primeiros 20 minutos de partida, testando seguidamente o goleiro e capitão do Bayern, Oliver Kahn. Jonas Kamper cobrou uma falta para fora no quarto minutos e, aos nove, obrigou Kahn a ajoelhar e fazer uma difícil defesa num chute de longa distância. Um chute de Sibusiso Zuma, aos 20 minutos, acertou a trave direita.