Ribéry rejeita especulações e diz que fica no Bayern

O meia francês Franck Ribéry encerrou as especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid e afirmou neste domingo que vai permanecer no Bayern de Munique até o final desta temporada, que acabou de começar no futebol europeu.

Veja também:

Mercado: as transferências dos times

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Não posso impedir os clubes de fazerem ofertas por mim. E não foi só o Real. Também teve Barcelona, Manchester [United] e Chelsea. O que posso dizer a eles é que estou no Bayern hoje e as portas estão fechadas. Meus diretores querem que eu fique aqui", esclareceu o jogador da seleção francesa.

Ribéry tem sido alvo constante das investidas do Real Madrid, cujo presidente Florentino Perez não tem medido esforços para formar um novo time de galácticos. Nos últimos meses, o dirigente já contratou astros como Cristiano Ronaldo, Kaká, e Karim Benzema, ex-Lyon.

No mês passado, o Bayern recusou uma oferta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões) pelo jogador, de 26 anos. "Nunca disse que queria ir para o Real Madrid. Se eu quisesse deixar o Bayern, eu já teria dito. O que me incomoda é que eu nunca disse nada", disse o meia, em tom de desabafo.