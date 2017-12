Ribéry sofre lesão muscular e desfalca o Bayern por duas semanas

O francês Franck Ribéry vai desfalcar ao Bayern de Munique nas próximas duas semanas. O jogador precisou sair mais cedo do treino da manhã desta terça-feira, com dores na coxa, e passou por exames que mostraram uma lesão muscular na sua perna direita. De acordo com o clube, a contusão vai afastá-lo dos gramados por duas semanas.

Aos 33 anos, Ribéry conviveu durante os últimos anos com uma infinidade de lesões, dos mais variados graus. Ele foi relacionado para 13 das 18 partidas que o Bayern de Munique fez até aqui no Campeonato Alemão.

Ou seja: vinha jogando mais do que nos anos anteriores. Na temporada 2014/15, ele esteve em 15 jogos, apenas, tendo sido relacionado para 14 partidas na temporada passada.

O Bayern de Munique, aliás, tem tido que conviver com lesões em série. Entre os jogadores a cuidado do departamento médico estão o chileno Arturo Vidal e o holandês Arjen Robben. A próxima partida do clube é sábado, em casa, contra o Schalke 04.