Ribéry treina com bola e pode voltar ao Bayern após quase nove meses Com 13 vitórias em 12 jogos no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique está perto de ganhar um reforço de peso. Franck Ribèry, terceiro colocado na Bola de Ouro de 2013, voltou a treinar com bola nesta quarta-feira e deu mais um passo para retornar aos gramados após se tratar de uma grave lesão no tornozelo.