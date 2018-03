Ricardinho acerta rescisão com Middlesbrough O meia Ricardinho acertou nesta quinta-feira sua rescisão de contrato com a equipe do Middlesbrough, da Inglaterra. O jogador de 27 anos não teve muitas chances na equipe, que conta ainda com Juninho Paulista e Doriva. Segundo o técnico da equipe, Steve McClaren, Ricardinho não estava à vontade na equipe, e sentia que lhe faltavam oportunidades para atuar. Em declarações ao site oficial do clube, o técnico explicou que o jogador "não teve as oportunidades que esperava e, por isso, acertamos mutuamente que ele deveria sair e seguir sua carreira". Ricardinho, que atuou 11 vezes na seleção brasileira, foi contratado pelo time inglês em fevereiro.