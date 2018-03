Ricardinho admite que pode sair O meia Ricardinho desembarcou na noite desta terça-feira em Belém, no Pará, para se juntar ao grupo do Corinthians que disputa a Copa dos Campeões. Mas ele deu a entender que esta pode ser a sua última competição com a camisa do clube. O jogador, que conquistou o penta com a seleção brasileira no Mundial, disse que seu procurador, Rubens Pozzi, está em São Paulo acertando algumas pendências sobre o seu futuro.