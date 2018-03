Ricardinho ainda deve. O São Paulo também Há cerca de um ano, a diretoria do São Paulo fazia festa para a apresentação da contratação que abalou o futebol paulista em 2002. Depositando US$ 4 milhões na conta do Corinthians, o clube do Morumbi adquiria os direitos federativos de Ricardinho. Com o moral de haver participado da conquista do pentacampeonato mundial, ele seria o líder que faltava para o time então dirigido por Oswaldo de Oliveira deslanchar e conseguir os títulos sonhados pelos torcedores. Por isso receberia luvas de R$ 2 milhões e salários de R$ 160 mil. Um ano depois, tudo mudou. Leia mais no Jornal da Tarde