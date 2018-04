Ricardinho ainda se opõe a Marcelinho O encontro na quinta-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, que durou quatro horas, pode ter mudado a cabeça de Antonio Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians, sobre a volta de Marcelinho Carioca ao Parque São Jorge. Mas não alterou as convicções do meia Ricardinho, que continua irredutível. Ele não quer mais Marcelinho com companheiro de equipe. A reunião da Federação, chamada de casual por Citadini, foi articulada para tentar uma reconciliação com Marcelinho. O dirigente corintiano deixou transparecer que pode se curvar ao desejo de Eduardo José Farah, presidente da FPF, que impõe o retorno do jogador a um time paulista, de preferência o Corinthians. Ricardinho, porém, não aceita. Leia mais no Jornal da Tarde