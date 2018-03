Ricardinho chega à noite ao Brasil Depois de uma passagem frustrante pelo Middlesbrough, da Inglaterra, o meia Ricardinho deverá desembarcar em São Paulo na noite desta quinta-feira tentando abrir uma nova fase na carreira. O jogador - que fracassou em sua experiência no clube europeu (na maior parte das vezes sequer chegou a ficar na reserva), busca um clube para jogar na temporada 2004 e o Corinthians é o principal interessado. O maior impedimento, no entanto, é a multa de US$ 1 milhão prevista no contrato do jogador com o São Paulo, clube onde estava antes de se transferir para a Europa. Apesar do interesse já manifestado pelo Corinthians, o pai do jogador, José Luís Pozzi, garante que o clube de Parque São Jorge ainda não fez uma proposta oficial de negociação. ?Até agora não recebi nenhuma proposta do Corinthians?, disse Pozzi em entrevista à Rádio Jovem Pan. ?Na verdade, não recebemos proposta oficial de nenhum clube?, acrescentou. José Luís Pozzi confirmou que o jogador entrou em contato com a advogada Gislaine Nunes, mas garantiu que eles não trataram de uma eventual ação na Justiça questionando a cláusula do contrato que o impede de jogar por um clube brasileiro até o final deste ano. Pozzi disse ainda que Ricardinho se arrependeu de ter deixado o Corinthians. ?O Ricardinho se arrependeu e admite que errou ao deixar o Corinthians?.