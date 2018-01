Ricardinho comemora 600 jogos na carreira fazendo gol O meia brasileiro Ricardinho completou, neste sábado, 600 jogos como atleta profissional de futebol e comemorou em grande estilo, marcando o gol que deu ao seu time, o Besiktas, a vitória por 1 a 0 sobre o Ç Rizespor, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Turco. Antes da partida começar, o jogador brasileiro foi homenageado pelo presidente do seu time, Yildirim Demirören, que o presenteou com uma camisa com o número 600 diante de toda a torcida que lotava o Inönü Stadium. "Estou muito feliz. Fui homenageado hoje na Turquia por uma conquista que obtive durante a minha carreira que foi quase toda no Brasil. Ver milhares de pessoas de outra nacionalidade me aplaudindo de pé foi uma emoção única na minha vida. Só me fez sentir ainda mais carinho pela Turquia e seu povo", explicou o brasileiro. Agradecido, Ricardinho dedicou o gol aos torcedores que o homenagearam. "A única coisa que eu podia fazer por eles era tentar retribuir em campo um pouco da emoção que eles me fizeram sentir. Graças a Deus consegui fazer um gol que deu a vitória ao nosso time e deu um sábado um pouco mais alegre aos nossos torcedores." A vitória de hoje aproximou um pouco mais o Besiktas do líder do Campeonato, o Fenerbahce, que está com 55 pontos. Faltando ainda sete rodadas para o término da competição a diferença entre as duas equipes passou a ser de apenas quatro, sendo que eles ainda se enfrentarão daqui a três rodadas. "A cada jogo nós estamos dando tudo que podemos para tentar chegar ao título. São quatro pontos em sete rodadas, sendo que uma será em confronto direto com o Fenerbahce. Será um final de campeonato emocionante e o torcedor do Besiktas pode esperar 110% de esforço do nosso time nesses últimos jogos? prometeu Ricardinho, o homenageado do dia.