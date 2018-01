Ricardinho deixa o Etti Jundiaí O meia Ricardinho anunciou que está deixando o Etti Jundiaí, clube onde conquistou o Campeonato Paulista da Série A-2 e a Série C do Brasileiro, ambos no ano passado. Irritado com o fato de não ter sido relacionado nem para o banco de reservas no empate em 2 a 2 contra o Vasco, no último sábado, o jogador acabou pedindo sua rescisão de contrato, alegando ter propostas do futebol coreano. A diretoria do Etti Jundiaí concordou em liberar Ricardinho, principalmente pelo fato de ter contratado os meias Bechara e Jackson, que fizeram suas estréias justamente na partida contra o Vasco. Ricardinho já jogou na Ásia. Revelado pelo Nacional-SP em 1999, o jogador foi negociado naquele ano mesmo com o futebol japonês, onde ficou por dois anos e voltou ao Brasil para defender o São Paulo. Sem espaço no Morumbi, acabou chegando ao Etti Jundiaí. Sem Ricardinho, o técnico Giba já começa a montar o time que enfrenta o Fluminense, sábado, no estádio Jaime Cintra. Jackson deve continuar entre os titulares, com Bechara no banco de reservas. "Os dois jogadores têm muita qualidade, mas ainda não defini quem vai jogar. O mais provável é que o time seja o mesmo que empatou com o Vasco", afirmou o treinador. O Etti Jundiaí tem seis pontos em cinco jogos disputados, ocupando a 12ª posição no Torneio Rio-São Paulo.