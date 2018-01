Ricardinho deve ir para a reserva Ricardinho está aborrecido com alguns de seus companheiros no São Paulo. O atleta não gostou nada de entrevistas dadas por alguns dos colegas que o culparam pela derrota no fim de semana. Ele errou um passe que resultou no terceiro gol do adversário e desperdiçou boa oportunidade de gol. Mas o time inteiro foi muito mal e acabou dominado pelo Goiás na maior parte do jogo. Por isso, o meia se considera injustiçado, embora não afirme publicamente. "Podem pôr que eu fui o culpado pela derrota, errei um passe no lance do terceiro gol do Goiás e perdi um gol. Querem que eu seja o culpado? Então está bom, assumo a culpa", declarou Ricardinho, sem fazer questão de esconder o aborrecimento e um certo tom de ironia. Contratado a peso de ouro no ano passado, Ricardinho deve perder a condição de titular no São Paulo para Gustavo Nery, que se recupera de contusão, ou Fábio Santos. Embora o técnico Rojas ainda não tenha definido o time, dá sinais que o colocará no banco diante do Guarani. "Sou apenas um atleta, se for para o banco, continuarei trabalhando. Não há nada escrito no contrato que eu tenha de ser titular", disse o jogador.