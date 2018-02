Ricardinho deve ser o novo líder do Santos Por Vanderlei Luxemburgo, Ricardinho está disposto a exercer um papel que até hoje nunca fez e que, por isso, já lhe rendeu muitas críticas ? principalmente no São Paulo: o de líder. O meia pode assumir essa condição pela amizade e respeito que tem pelo técnico do Santos. Com as saídas de Paulo Almeida e Renato, que vão jogar na Europa a partir do segundo semestre, o Santos ficou sem seus dois últimos capitães. E, pelas palavras de Luxemburgo, é Ricardinho, que tem só três semanas e um único jogo disputado pelo clube, quem pode herdar a braçadeira. O Ricardinho tem muita experiência e pode ajudar bastante este grupo?, elogiou o técnico, responsável pela indicação e contratação do meia. Luxemburgo, porém, ainda não teria conversado com nenhum jogador sobre quem irá ser o capitão. ?Isso ainda não foi falado pelo Vanderlei para o grupo, mas é claro que é ele quem vai decidir?, disse Ricardinho, que se oferece para o cargo. ?Se ele quiser que seja eu, tudo bem. Trabalho para o coletivo. O que precisar ser feito, eu faço.? Luxemburgo faz questão de deixar claro, porém, que não irá cobrar mais de Ricardinho do que de qualquer outro jogador. ?Ricardinho nunca foi e nunca será o ator principal?, esclareceu. O meia concorda com a análise: ?O fato de ele dizer isso mostra que me conhece bem. Eu nunca quis e nunca vou ser o principal. Minha preocupação sempre foi ajudar o coletivo.? Foi com o ?coletivo?, porém, que o meia teve problemas no São Paulo. Muitos jogadores do Tricolor invejavam o alto salário de Ricardinho ? somando a parcela de luvas, ele teria direito a receber quase R$ 300 mil mensais. Teria, porque a diretoria, insatisfeita com as suas atuações em campo, atrasava os direitos de imagem, que representavam a maior parte dos vencimentos. Dessa forma, ele nunca ganhava os R$ 300 mil mensais. Apesar disso, não era raro ouvir um de seus ?companheiros? falar ?Toca para o 300 mil!? quando a ordem era passar a bola para Ricardinho. No Santos, especula-se que seu salário seja de R$ 150 mil mensais. ?Encontrei um ambiente muito bom aqui no Santos. O grupo é dez! Estou feliz aqui?, revelou Ricardinho.