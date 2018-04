Ricardinho diz que acertou com Atlético-MG por projeto

"Estou muito feliz por acertar com o Atlético, principalmente pelo projeto que me foi apresentado pelo presidente para este e os próximos anos. As ideias dele estão de acordo com o que projetei para o meu retorno ao Brasil e isso foi fundamental para que chegássemos a um acordo", afirmou.

Ricardinho aproveitou para elogiar a torcida do Atlético Mineiro e prometer conquistas nos próximos anos. "Será um grande prazer jogar com a torcida do Galo a favor; sempre atuei contra e sei o quanto ela empurra. Espero poder contribuir muito para que o Atlético atinja seus objetivos nesta temporada e nas próximas", afirmou o meia, animado com o seu retorno ao futebol brasileiro.